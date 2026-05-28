Prinses Elisabeth heeft Harvard-diploma in handen

Prinses Elisabeth van België heeft officieel haar diploma binnen. Tijdens een ceremonie op de prestigieuze Amerikaanse universiteit van Harvard mocht ze haar papiertje voor het succesvol afronden van de master in Public Policy ophalen.

Op videobeelden die Belgische media delen is te zien dat de 24-jarige Elisabeth breedlachend het podium betreedt als de naam Elisabeth de Saxe-Cobourg wordt omgeroepen. Koning Filip en koningin Mathilde, die voor de gelegenheid speciaal naar de Verenigde Staten waren afgereisd, keken vanaf de eerste rij trots toe.

Tijdens de ceremonie waren er toespraken. Zo sprak komiek en talkshowhost Conan O'Brien de studenten toe.

Het Belgische hof deelde via sociale media foto's van voor de officiële uitreiking. Daarop poseert Elisabeth met haar ouders. Ook is te zien dat koning Filip de gebeurtenissen vastlegt met zijn mobiele telefoon. Het paleis noemt het "historische" beelden.

Voor Elisabeth komt nu voorlopig een einde aan haar studententijd, waarvan ze zeven jaar in het buitenland doorbracht. Eerder studeerde ze aan de Universiteit van Oxford en bracht ze twee jaar door in Wales.