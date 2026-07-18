Wonderwall dankzij WK na dertig jaar weer hit in Engeland

Het WK voetbal heeft er in Engeland voor gezorgd dat Wonderwall van Oasis na ruim dertig jaar weer een dikke hit is. Het nummer staat voor het eerst sinds begin 1996 weer in de top 10 van de Britse hitlijst, heeft samensteller Official Charts Company (OCC) bekendgemaakt.

Wonderwall groeide tijdens het WK uit tot officieus volkslied van het Engelse elftal en werd luidkeels meegezongen in de stadions door spelers en fans. Het zorgt ervoor dat de Britpop-klassieker deze week van 11 naar 2 stijgt, waarmee de hoogste positie uit 1995 wordt geëvenaard.

Het nummer is al jaren de succesvolste Britse single die nooit de nummer 1-positie bereikte. Volgens cijfers van de OCC zijn er inmiddels 5,6 miljoen exemplaren van verkocht.

Ook andere voetbalgerelateerde nummers doen het goed in de Britse hitlijst. Zo is het al dertig jaar oude voetbalanthem Three Lions, beter bekend als It's Coming Home, weer terug in de top 3 en doet ook het officiële WK-anthem Dai Dai van Shakira en Burna Boy goede zaken met een plek in de top 5.

Op de eerste plaats staat nog altijd Rein Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Het nummer staat voor de zeventiende week bovenaan en is nu nog slechts een week verwijderd van het record van Frankie Laines I Believe uit 1953.