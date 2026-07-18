Spits Weghorst scoort bij officieus debuut voor FC Twente

DELDEN (ANP) - Oranje-international Wout Weghorst heeft gescoord bij zijn officieuze debuut voor FC Twente. De van Ajax overgekomen spits schoot tegen Gent op aangeven van Ruud Nijstad na een kleine tien minuten de 1-1 binnen. Het duel in Delden eindigde in 2-2.

Weghorst stond deze week voor het eerst op het trainingsveld van FC Twente. De spits, die eind juni tekende bij de club uit Enschede, was met Oranje actief op het WK. FC Twente bereidt zich voor op het eerste duel in de tweede voorronde van de Europa League met het Hongaarse Ferencváros van donderdag. Een week later is de return.