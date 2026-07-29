Wood vindt het jammer dat ze geen rol heeft in Practical Magic 2

Evan Rachel Wood vindt het "jammer" dat zij niet is gevraagd om terug te keren voor Practical Magic 2. De actrice speelde in de film uit 1998 de dochter van Sally Owens, gespeeld door Sandra Bullock.

"Het is treurig, omdat we als kinderen zo'n hechte band met de cast kregen. Nu missen we de kans om elkaar en dat huis als volwassenen terug te zien. Die gedeelde geschiedenis zie je in elkaars ogen", zei Wood tegen Entertainment Tonight. "Ik vind het jammer dat dat er niet komt, vooral voor de fans."

Wood liet vorig jaar al weten dat ze had aangeboden om terug te keren, "al was het maar voor één scène of één regel tekst", maar dat de makers iemand anders wilden casten.

In het vervolg, dat in september verschijnt, wordt haar personage gespeeld door actrice Joey King.