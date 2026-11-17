Tiger Woods maakt begin december na lange afwezigheid zijn rentree op de golfbaan. De 50-jarige Amerikaan doet mee aan de Hero World Challenge, het toernooi dat hij zelf mede organiseert op de Bahama's. Dat meldde de organisatie dinsdag.

Woods kwam voor het laatst competitief in actie tijdens het Brits Open in 2024. Hij speelde daarna geen toernooien meer door een combinatie van factoren.

De vijftienvoudig majorwinnaar sloeg in maart over de kop in zijn Land Rover. Hij besloot kort na dat ongeval tijdelijk met golf te stoppen om een behandeling te ondergaan en zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaardde in september intrekking van zijn rijbewijs voor vijf jaar en een boete van 1000 dollar als schikking in een zaak over zijn roekeloze rijgedrag.

Woods overleefde in 2021 een ernstig auto-ongeluk waarbij zijn rechterbeen zo goed als verbrijzelde. Hij heeft nadien nooit meer zijn oude niveau gehaald, mede door blessures aan zijn rug en achillespees.