De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft de Nederlandse influencer Vera Dijkmans officieel in de uitzetprocedure voor ongewenste vreemdelingen gezet. In afwachting van haar uitzetting blijft ze in bewaring, antwoordt ICE op vragen over de detentie van de Nederlandse. De dienst vermeldt er echter niet bij wanneer ze terug naar Nederland wordt gestuurd.

De 29-jarige Dijkmans trekt met haar foto's en video's over vechtsport een flink publiek: ze heeft 5,7 miljoen volgers op Instagram. Daarnaast is ze actief op het betaalde platform OnlyFans. Dijkmans werd vorige week maandag aangehouden op luchthaven Newark in New Jersey. Volgens ICE is dat haar eigen schuld, omdat een rechter al op 26 mei had bepaald dat ze het land uit moest "nadat ze niet was komen opdagen bij haar immigratiehoorzitting". Haar tijdelijke verblijfsstatus zou zijn verlopen.

Familieleden zeggen zich grote zorgen te maken over haar situatie, mede omdat ze in het omstreden detentiecentrum Delaney Hall vastzit. "Wat ons bijzonder zorgen baart, is dat Vera wordt behandeld alsof zij een crimineel is", stelde haar familie vrijdag in een verklaring. Dinsdagmiddag was haar moeder niet telefonisch bereikbaar.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de kwestie en verleent consulaire bijstand, zegt een woordvoerder. Hij zegt niet inhoudelijk op de zaak te kunnen ingaan. Ook wil het ministerie zich niet "in de rechtsgang van andere landen mengen, net zo min als we dat andersom zouden tolereren", voegt hij eraan toe.