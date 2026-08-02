WorldPride Music Festival heeft een Guinness World Record gevestigd. Tijdens de festivalnacht van zaterdag werd volgens de organisatie de meeste confetti ooit in één minuut afgeschoten. Het record werd rond 01.00 uur 's nachts gevestigd, na het optreden van Bebe Rexha.

In totaal vloog er 184,74 kilogram confetti de lucht in, meldt de organisatie desgevraagd aan het ANP. Het gaat om een nieuw gecreëerd record, ingediend bij Guinness World Records. Voor de titel 'meeste confetti afgeschoten in één minuut' moest minstens 125 kilogram de lucht in.

Even na de recordpoging betrad ook Madonna, weliswaar bijna een uur te laat, het podium. Enkele dagen geleden werd bekendgemaakt dat de zangeres langs zou komen bij het festival, al was toen nog niet bekend of ze daadwerkelijk zou zingen. Madonna zong uiteindelijk mee bij een set waarin ze veel nummers van haar nieuwe album ten gehore bracht. Kylie Minogue voegde zich als verrassing bij het optreden. Een dag eerder stonden artiesten als Paris Hilton, Oliver Heldens en Purple Disco Machine op het podium.

WorldPride vindt iedere editie plaats in een andere stad in de wereld. De volgende editie is in februari 2027 in Miami. Het WorldPride Music Festival vindt daar plaats in Factory Town.