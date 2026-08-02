LONDEN (ANP) - FIFA-voorzitter Gianni Infantino zou zijn salaris willen hebben vertienvoudigen met de invoering van het omstreden investeringsplan. Dat meldde de Britse krant The Times zaterdagavond op basis van anonieme bronnen. Het plan om een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal te verhandelen in aandelen werd ingetrokken na felle kritiek vanuit de voetbalwereld.

Volgens The Times zou Infantino een salaris van 30 miljoen euro op jaarbasis op het oog hebben gehad, exclusief bonussen. Zijn huidige salaris is volgens de wereldvoetbalbond een kleine 2,8 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot ruim 5 miljoen.

Zaterdag verklaarden de Europese voetbalbond UEFA en de Nederlandse KNVB hun vertrouwen in Infantino te zijn kwijtgeraakt. Dat deden zij nadat het plan was ingetrokken. De FIFA heeft nog niet gereageerd op het verlies in vertrouwen. De wereldvoetbalbond heeft laten weten te wachten op een reactie van Infantino zelf.