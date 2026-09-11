De Canadese acteur Shawn Ashmore komt naar Heroes Dutch Comic Con in Utrecht. De acteur, vooral bekend als Iceman in de X-Men-films, is op 21 en 22 november aanwezig in de Jaarbeurs, heeft de organisatie vrijdag bekendgemaakt.

Ashmore speelde het personage Bobby Drake, beter bekend als Iceman, in vier X-Men-films. Ook was hij te zien als Lamplighter in de serie The Boys en speelt hij advocaat Wesley Evers in The Rookie.

Tijdens Dutch Comic Con kunnen bezoekers met Ashmore op de foto, een handtekening krijgen en vragen aan hem stellen tijdens Q&A's. Ook is er een meet-and-greet met de acteur.

Eerder werd al bekend dat acteurs Ryan Eggold, bekend van New Amsterdam, en Antonio Cipriano uit Off Campus naar het evenement komen.