ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft 47 fans een stadionverbod opgelegd. Het gaat om supporters die zich op 23 augustus misdroegen bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Zeven supporters van Cambuur raakten gewond toen uit het vak van Feyenoord veel vuurwerk werd afgestoken.

"De komende dagen krijgen 47 personen bericht dat hen per direct een zogeheten lokaal stadionverbod voor De Kuip is opgelegd, hun uitkaart is geblokkeerd en dat ze bij de KNVB worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod", meldt Feyenoord.