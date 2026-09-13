Yade Lauren kondigt tweede studioalbum Ms Lauren aan

Zangeres Yade Lauren heeft haar tweede studioalbum aangekondigd. Lauren maakte de komst van het album bekend aan het eind van haar set op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Ms Lauren verschijnt 25 september.

Eerder bracht Lauren de single WTBBA uit, die ook op het album staat. Volgens de artiest is Ms Lauren "een uitbarsting van zelfvertrouwen, uitbundigheid, intens verdriet en viering".

Laurens debuutalbum Reflecties kwam zes jaar geleden uit en stond 190 weken in de Album Top 100. Sindsdien verschenen onder meer de singles In de nacht en Trust. Ze werkte onder meer samen met Frenna, Lil Kleine, Kevin en Ronnie Flex.