PSV verovert koppositie Eredivisie na thuiszege op Sparta

EINDHOVEN (ANP) - PSV heeft de koppositie in de Eredivisie veroverd na een thuisoverwinning tegen Sparta Rotterdam. In het Philips Stadion werd het 4-1 voor de landskampioen, mede dankzij een hattrick van Sven Mijnans (ex-Sparta). PSV heeft nu net als AZ, dat vrijdag gelijkspeelde tegen Willem II, 16 punten. Maar de Eindhovenaren hebben een beter doelsaldo. Sparta staat na de zesde speelronde twaalfde met 5 punten.

PSV begon ten opzichte van de topper tegen Ajax (3-1-overwinning) en de Champions League-wedstrijd tegen Sjachtar Donetsk (1-1) met een volledig vernieuwde voorhoede. Ruben van Bommel, Ricardo Pepi en Ivan Perišić maakten plaats voor Amir Bouhamdi, Mijnans en Esmir Bajraktarević. De 18-jarige linksbuiten Bouhamdi maakte zijn basisdebuut in de Eredivisie.

Na een kwartier spelen kwam PSV op achterstand na een grote fout van doelman Matěj Kovář. Bij het uitkomen miste hij de bal volledig waardoor de diep gelopen Sparta-spits Milan Zonneveld voor leeg doel kon afronden.

Eerste doelpunt Sano

Mijnans bracht PSV op gelijke hoogte. Op aangeven van Esmir Bajraktarević kopte hij hard raak. Nog voor rust kwam de thuisploeg op voorsprong, wederom op aangeven van Bajraktarević. Kodai Sano ontving de bal en tekende met een hard laag schot in de rechterhoek voor zijn eerste doelpunt in het shirt van PSV.

Na rust werd Sparta een aantal keer gevaarlijk. De grootste kans was er voor Zonneveld, maar Kovář bracht met een gestrekt lichaam redding. Na een uur spelen besloot PSV-trainer Peter Bosz om Van Bommel, Pepi en Perišić weer in de ploeg te brengen. Het was opnieuw Mijnans die trefzeker was voor PSV. Hij stond op de goede plek voor een rebound om de 3-1 binnen te schieten.

In de 88e minuut maakte Mijnans zijn hattrick compleet met het mooiste doelpunt van de avond. Van buiten het strafschopgebied schoot hij geplaatst raak in de verre hoek.