Rappers Ye en Ty Dolla $ign zijn aangeklaagd omdat ze zonder toestemming een sample zouden hebben gebruikt in hun gezamenlijke nummer VULTURES. Twee muziekproducenten stellen dat ze nooit toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun muziek en daarvoor ook niet zijn betaald, meldt Billboard.

De producers Jaraed Deal en Marlon Barrow zeggen dat de sample afkomstig is uit een nummer dat ze in 2018 samen maakten. Volgens de aanklacht hoorde Ty Dolla $ign, die al jarenlang bevriend is met Barrow, de muziek op de achtergrond tijdens een telefoongesprek. Hij zou vervolgens om een kopie hebben gevraagd.

Barrow stuurde het nummer op in de veronderstelling dat er een officiële overeenkomst zou worden gesloten als de muziek werd gebruikt. Dat gebeurde volgens de aanklagers niet. De sample belandde wel in VULTURES, dat in 2023 verscheen en later op het album VULTURES 1 stond.

Volgens de aanklacht werd in 2024 een schikkingsvoorstel gedaan, maar vonden de producers het aangeboden bedrag te laag. Ze eisen nu een schadevergoeding. Vertegenwoordigers van West en Ty Dolla $ign hebben volgens Billboard nog niet gereageerd.