ZEIST (ANP) - Sepp van den Berg is voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 24-jarige verdediger van Brentford vervangt in de selectie van bondscoach Xavi Hernández de maandag geblesseerd weggevallen aanvoerder Virgil van Dijk.

Met Van den Berg bestaat de selectie voor de komende twee wedstrijden tegen Griekenland en Duitsland in de Nations League uit 24 spelers. Brian Brobbey viel maandag ook af. Voor de spits is nog geen vervanger opgeroepen.

Brentford nam Van den Berg in de zomer van 2024 voor 29 miljoen euro over van Liverpool. Bij de huidige nummer 8 uit de Premier League is hij de afgelopen weken basisspeler.

PEC Zwolle

Van den Berg doorliep de opleiding van PEC Zwolle, dat hem in 2019 op 17-jarige leeftijd aan Liverpool verkocht.

Oranje ontvangt Griekenland vrijdag in de Johan Cruijff ArenA en sluit drie dagen later de groepsfase van de Nations League af met een uitwedstrijd tegen Duitsland in Berlijn.

Nederland en Griekenland leiden de poule met 8 punten. Duitsland heeft 5 punten en Servië is nog puntloos. De beste twee ploegen kwalificeren zich voor de kwartfinales, die volgend jaar maart worden afgewerkt.