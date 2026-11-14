Ye, voorheen Kanye West, heeft een schikking getroffen met de Duitse zangeres Alice Merton, die hem had aangeklaagd wegens het ongeoorloofd gebruiken van haar muziek. Dat meldt Rolling Stone. Een Amerikaanse rechter heeft de rechtszaak beëindigd. De voorwaarden van de schikking zijn niet bekendgemaakt.

Merton beschuldigde West ervan zonder toestemming een fragment van haar nummer Blindside te hebben gebruikt in zijn lied Gun to My Head. De zangeres, die afstamt van Holocaustoverlevenden, had eerder geweigerd toestemming te geven voor de sample vanwege de antisemitische en racistische uitspraken van de rapper.

Volgens Merton was ze geschokt toen in 2023 de indruk ontstond dat ze vrijwillig aan het nummer had meegewerkt. Het lied verscheen uiteindelijk kortstondig op een digitale deluxeversie van Wests album Vultures 2.

Merton stelde in haar aanklacht ook dat ze doodsbedreigingen had ontvangen van fans die haar verantwoordelijk hielden voor het aanvankelijk uitblijven van de release.