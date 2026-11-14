Mia Latter, een van de vrouwen die Russell Brand van verkrachting heeft beschuldigd, heeft voor het eerst haar identiteit bekendgemaakt. De inmiddels 37-jarige Britse zegt dat ze als tiener een emotioneel en seksueel gewelddadige relatie had met de komiek. Ze vertelt haar verhaal aan The Times.

Latter was 16 jaar toen ze Brand in 2006 ontmoette. Hij was destijds 30. Volgens haar had de relatie grote gevolgen voor haar leven en opleiding. Ze maakte haar examens niet af.

De vrouw stond tot nu toe bekend onder het pseudoniem Alice, dat The Sunday Times gebruikte in een onderzoek uit 2023. Brand ontkende destijds alle beschuldigingen. Latter sprak na de publicatie ook met de politie, maar het Britse Openbaar Ministerie besloot haar zaak niet mee te nemen in het recente strafproces tegen Brand.

Latter doet nu afstand van haar recht op anonimiteit om te pleiten voor strengere wetgeving. Ze wil dat seksuele relaties tussen 16- en 17-jarigen en volwassenen verboden worden, om jongeren beter te beschermen tegen grooming.

Brand werd maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar voor de verkrachting van een vrouw en het seksueel misbruiken van drie anderen.