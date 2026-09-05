Yentl en de Boer hebben nog steeds niet het gevoel dat ze horen bij de 'gevestigde orde'. Ondanks een nieuwe Poelifinario-nominatie vindt het cabaretduo het "gek om in die termen over jezelf te denken".

"Die nominatie is echt geweldig. We hoopten er al enorm op, dus we zijn apetrots. En toch... als je zegt 'gevestigde orde', dan twijfel ik. Dat blijft een lastige", zegt Christine de Boer zaterdag in AD-bijlage Mezza. "Kijk, Sanne Wallis de Vries, Brigitte Kaandorp, Plien & Bianca, dat is voor mij gevestigde orde. Maar ja, dat vind ik al heel lang, dus misschien zijn wij het inmiddels ook wel? We zijn natuurlijk ook geen aanstormend talent meer."

Yentl Schieman is het daarmee eens. "We waren eindeloos de jonge honden, de meiden, nieuwe garde. Dat voelt niet meer zo. Misschien zitten we er net tussenin."

Het duo maakt in de categorie Kleinkunst kans met hun programma Rekhalzen. Yentl en de Boer wonnen de cabaretprijs al eens in 2023.