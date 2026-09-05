Het nieuwe seizoen van de talentenjacht Got Talent is vrijdag op RTL 4 begonnen met 773.000 kijkers. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Kijkcijferanalist Tina Nijkamp schrijft op Instagram dat het de allerlaagste opening ooit is voor het programma, dat al sinds 2008 op de Nederlandse televisie te zien is. De show is dit seizoen voor het eerst samen met het Vlaamse VTM gemaakt. In de jury zitten Dan Karaty, Soundos El Ahmadi, Karen Damen, James Cooke en Marc-Marie Huijbregts en de presentatie is in handen van Chantal Janzen en Koen Wauters.

Het bestbekeken programma op primetime was 2 voor 12 op NPO 2 met 883.000 kijkers. Naar de tweede aflevering van De Bauers, een nieuwe fase op NPO 1 keken gelijktijdig 715.000 mensen. Vorige week trok de familie Bauer nog 852.000 kijkers. Wel liep dat cijfer met uitgesteld kijken nog op tot 1,3 miljoen.