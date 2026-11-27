Youp van 't Hek is in maart 2024 opgelicht toen hij bezig was met een column voor NRC waarin hij schreef over de bangalijst van leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC). Van 't Hek maakte 250 euro over naar een crowdfundingsactie waarvan hij ten onrechte dacht dat die bedoeld was voor slachtoffers. "Ik ben er keurig netjes ingetuind", zegt hij.

De vermeende maker van deze crowdfundingsactie staat dinsdag voor de rechtbank in Utrecht voor het maken van een bangalijst. Hij wordt verdacht van het delen van privégegevens en foto's van Utrechtse studentes en het plaatsen van seksuele teksten daarbij. Daarnaast staat hij terecht van oplichting van de cabaretier, bevestigt het Openbaar Ministerie.

"Ik wilde destijds de namen van de bangalijstmakers in mijn column zetten, dat leek me grappig. Een soort koekje van eigen deeg", zegt Youp van 't Hek op vragen van het ANP. "Ik kreeg contact met meiden die wel wisten hoe het zat. Later bleek dat ze geld nodig hadden om een proces aan te spannen. Ik heb gezegd 'ik doe wel even mee'. Toen heb ik 250 euro overgemaakt, maar later dacht ik al 'dit klopt niet helemaal'."

Van 't Hek zag daarna af van het openbaren van namen van corpsleden in zijn column. "Voordat je het weet zet ik de verkeerde kakker in mijn column. Toen heb ik het laten lopen." Van de oplichting was hij niet op de hoogte. "Pas gisteren las ik dat ik opgelicht ben."