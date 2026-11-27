UTRECHT (ANP) - De 39-jarige man uit Utrecht die wordt verdacht van het doodsteken van zijn ex-partner in Houten, blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord of doodslag.

De man viel woensdagochtend zijn ex-partner, een 34-jarige vrouw, aan met een mes op een fietspad in haar woonplaats Houten. Volgens de politie zat de vrouw op haar bakfiets en fietste de dader op een fatbike.

De man had zich na het geweldsincident zelf op het politiebureau gemeld, daar heeft de politie hem toen aangehouden.