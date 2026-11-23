Youp van 't Hek heeft zijn vriend en collega Jochem Myjer zondagavond verrast nadat Myjer zijn 140e voorstelling in Koninklijk Theater Carré had gespeeld. Van 't Hek gaf de komiek aan het slot van de voorstelling zijn bloemen. Myjer, die de beelden maandagochtend deelde op Instagram, omhelsde hem en bedankte hem voor de verrassing: "Wat een eer, koning!"

Myjer speelde zondagavond zijn met een Poelifinario bekroonde voorstelling Net Alsof voor de laatste maal in Carré. De cabaretier speelt nog een reeks voorstellingen in het Luxor in Rotterdam en is dan klaar met zijn tournee, die in juni 2024 van start ging. Myjer speelt relatief weinig voorstellingen, omdat hij als gevolg van een zware operatie jaren geleden zuinig met zijn energie moet omgaan.

De cabaretier schreef zaterdag al op Instagram hoe bijzonder hij deze laatste avond in Carré vindt. "Precies twintig jaar geleden mocht ik met mijn toenmalige show 'Yeehaaa' voor het eerst daar op de heilige grond spelen", schreef hij. Hij is trots dat de teller nu op 140 staat. "Ook omdat ik er heel hard voor gewerkt heb. Ik ga dit weekend misschien wel meer dan ooit genieten. Ik besef als geen ander dat een goede gezondheid niet vanzelfsprekend is, dus je weet nooit zeker of je er ooit nog terugkomt. Dus extra veel zin!"

Van 't Hek, die in mei 2024 stopte met optreden, stond zelf 276 keer in Carré. De recordhouder is Herman van Veen, die al meer dan zeshonderd keer solo op het majestueuze podium stond.