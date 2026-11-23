DEN HAAG (ANP) - Bedrijven krijgen vaak onvoldoende inzicht in actuele dreigingen en noodscenario's. Daardoor weten ze niet altijd wat een nood- of oorlogssituatie concreet voor hen betekent. Dat stellen ondernemersorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland.

De lobbyclubs voor het bedrijfsleven hebben een lijst opgesteld van wat er volgens hen nog moet gebeuren om Nederland weerbaarder te maken tegen dreigingen. Daarbij beschouwen ze het als cruciaal dat vitale diensten zoals stroom en internet en de bevoorrading van winkels ook in noodsituaties blijven draaien of zo snel mogelijk worden hersteld.

De ondernemers vinden dat er meer regie vanuit de overheid nodig is. "De afgelopen jaren is er veel gesproken over het weerbaarder maken van Nederland, maar de uitvoering blijft steken."

VNO-NCW en MKB-Nederland doen ook enkele concrete suggesties. Zo pleiten ze voor een informatie- en alarmeringssysteem dat vitale sectoren waarschuwt voor actuele dreigingen. Ook willen ze subsidies voor investeringen in weerbaarheid, met name in het mkb.