Yuki Kempees baalt dat hij Emma Watson misloopt op Ibiza

Yuki Kempees heeft op Ibiza net een ontmoeting met Emma Watson gemist. De zanger vertelt in een video op Instagram dat hij uit eten was toen iedereen in het restaurant ineens "in rep en roer" was. Pas later hoorde hij dat de Britse actrice aan een tafel verderop zat.

"Ik kijk helemaal Harry Potter en zo, maar goed. Oké, gemist, helaas pindakaas", zegt Kempees.

Daar bleef het volgens de zanger niet bij. Zijn partner Lizzy van der Ligt ging diezelfde avond zonder hem naar een discotheek, omdat Kempees "niet echt zin had" en liever bij hun dochters bleef. Daar kwam Van der Ligt, volgens een screenshot van een chatgesprek dat Kempees deelt, niemand minder dan rapper Ye tegen. Kempees reageert zichtbaar balend op het mislopen van beide wereldsterren.