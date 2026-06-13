Yuki Kempees, Kalvijn en Danie Bles zijn afgereisd naar de Amerikaanse stad Dallas voor de WK-wedstrijd tussen Nederland en Japan. Kempees deelde zaterdag beelden van zijn aankomst op Instagram. "9,5 uur verder... in Dallas voor de eerste wedstrijd Nederland-Japan, let's gooo", schrijft de schrijver en zanger bij een video vanuit het vliegtuig.

Ook youtuber en presentator Kalvijn en stylist Danie Bles lieten via Instagram weten in Dallas te zijn. Zij deelden beelden vanuit de Texaanse stad in aanloop naar het duel van Oranje.

Nederland speelt zondag in Dallas Stadium in het nabijgelegen Arlington zijn eerste groepswedstrijd van het WK tegen Japan.