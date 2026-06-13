ACCRA (ANP/AFP/RTR) - De Ghanese regering heeft een officiële klacht ingediend bij Canada omdat de Ghanese middenvelder Thomas Partey geen visum heeft gekregen. Ghana speelt woensdag de eerste groepswedstrijd van het WK voetbal in Toronto, maar de 32-jarige Partey mag Canada niet in, omdat hij vorige zomer is aangeklaagd voor vijf verkrachtingen en een aanranding.

Het Ghanese ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat het een verzoek heeft ingediend bij Canada om het besluit te herzien. De Ghanese buitenlandminister spreekt van een "ongelukkige beslissing".

Partey bepleitte in september vorig jaar zijn onschuld voor een rechtbank in Londen. De feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen april 2021 en 2022. De voormalig speler van Arsenal werd op borgtocht vrijgelaten in afwachting van zijn proces, dat gepland staat voor november van dit jaar.

Ghana heeft zijn basiskamp voor het mondiale eindtoernooi in Boston. De overige groepsduels tegen Engeland en Kroatië worden op Amerikaans grondgebied gespeeld.