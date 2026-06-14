Yuki Kempees voelt zich "trots en vereerd" dat hij tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten een rol vervult voor de Oranje-fans. Op Instagram blikt de zanger terug op de eerste dagen in de Amerikaanse stad Dallas.

"Eerste dagen in Dallas onderweg naar Match Day! Trots en vereerd dat ik deze trip mag hosten voor OnsOranje in Amerika. Mooie gesprekken, diepteanalyses, entertainment, feest en nieuwe vriendschappen. Het is er allemaal", schrijft Kempees. Ook bedankt hij de KNVB voor het vertrouwen.

Naast Kempees maken ook zanger Yves Berendse en FeestDJRuud deel uit van team OnsOranje, dat naar Dallas is afgereisd om daar het entertainmentprogramma voor de Oranje-fans te verzorgen. Nederland speelt zondag in Dallas Stadium in Arlington zijn eerste groepswedstrijd van het WK tegen Japan.