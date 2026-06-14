DOETINCHEM (ANP) - De Nederlandse volleyballers hebben ook de vierde wedstrijd in de European League gewonnen. In de SaZa Topsporthal Achterhoek in Doetinchem werd Slowakije met 3-0 in sets verslagen: 26-24 25-20 25-18. De ploeg van bondscoach Joel Banks rekende vrijdag in eigen huis al simpel af met Georgië.

De European League is een divisie onder de Nations League, waar in totaal 27 landen aan meedoen. Nederland neemt het, verdeeld over meerdere weken, op tegen zes tegenstanders. De beste vier van de ranglijst plaatsen zich voor de final four en het EK van 2028.

Na vier wedstrijden gaat Oranje, dat nog geen set verloor, met 12 punten aan de leiding. Estland en Finland hebben evenveel punten en zijn de nummers 2 en 3.