Yungblud crowdsurft in rolstoel met gebroken been

Yungblud heeft zich tijdens een optreden in Portugal met rolstoel en al over het publiek laten dragen. De Britse zanger brak eerder deze maand zijn been bij een ongeluk met een crossmotor, maar besloot zijn geplande optredens toch door te laten gaan.

Yungblud trad dinsdag op tijdens het festival Vilar de Mouros, waar hij met zijn been in het gips in een rolstoel het podium op werd gereden. Tijdens het concert ging hij in zijn rolstoel crowdsurfen. "Goede manier om mijn been te breken...", grapte de 29-jarige artiest na afloop op sociale media.

De zanger brak zijn been enkele uren voordat hij op 9 augustus zou optreden tijdens de Sturgis Motorcycle Rally in de Amerikaanse staat South Dakota. Ook dat concert liet hij doorgaan, al waarschuwde hij zijn publiek dat hij niet zoals gebruikelijk over het podium kon springen.

Yungblud heeft vrijdag nog een optreden op het Belgische festival Pukkelpop op de planning staan. Daarna heeft hij voorlopig geen concerten gepland en kan hij verder herstellen van zijn blessure.