LTO merkt bij kabinet bereidheid tot 'verbetering' stikstofaanpak

DEN HAAG (ANP) - Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft donderdag een "constructief" gesprek gehad met kabinetsleden over de stikstofaanpak. De boerenlobbyorganisatie stelt onder meer de toezegging te hebben gekregen "dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren". "Bij het kabinet merken we grote bereidheid om hier met LTO en NAJK uit te komen."

Bij het gesprek waren naast Ger Koopmans van LTO en Gerben Boom van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jaimi van Essen (beiden van D66) aanwezig. LTO zegt dat het een gesprek was "waarin wij de pijn en boosheid van boeren hebben overgebracht, en onze eisen stevig op tafel hebben gelegd". De kabinetsdelegatie zegde volgens de boeren toe "dat er ruimte is voor verbetering, aanpassing en invulling van de stikstofplannen, met als doel om tot een aanpak te komen die haalbaar en realistisch is".

LTO noemt dit een belangrijk signaal. "Maar ons gaat het om het resultaat. In de komende weken blijven we daarom intensief en gestructureerd met elkaar in gesprek."