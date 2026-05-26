Yves Berendse en Acda en De Munnik op line-up GP Zandvoort

Yves Berendse en Acda en De Munnik staan op de muzikale line-up van de GP van Zandvoort in augustus. Ook Mental Theo, La Fuente en De Jeugd van Tegenwoordig treden op rond de voorlopig laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort.

"De Final Lap verdient een afsluiting die net zo iconisch is als de afgelopen jaren zijn geweest. Daarom presenteren we opnieuw een line-up waar we ontzettend trots op zijn en waarmee we samen met alle fans nog een keer alles uit de kast halen", aldus sportief directeur Jan Lammers.

Tijdens het raceweekend van 21 tot 23 augustus treden elke dag verschillende artiesten op. Op de vrijdag zijn dat Afrojack, Flemming, Kraantje Pappie, Snelle en Snollebollekes. Op zondag wordt het raceweekend afgesloten door Davina Michelle, Martin Garrix en The Dirty Daddies.