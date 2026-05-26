Koning Frederik bezoekt koningin Margrethe in ziekenhuis

Koning Frederik heeft zijn moeder, koningin Margrethe, dinsdagmiddag bezocht in het Rigshospitalet in Kopenhagen. Dat heeft het Deense hof bevestigd aan het Deense persbureau Ritzau.

Maandag werd bekend dat Margrethe in het ziekenhuis was opgenomen. Ze moet er naar verwachting enkele dagen blijven, nadat een CT-scan een bloedophoping had aangetoond die was ontstaan na een val.

Frederik gaf maandag al aan zijn moeder te bezoeken, "zodra de mogelijkheid zich aandient". De koning vierde dinsdag zijn 58e verjaardag.