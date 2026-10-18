Yves Berendse 'ongelofelijk dankbaar' voor deelname Beste Zangers

Yves Berendse blikt zondag trots terug op zijn deelname aan het AVROTROS-programma Beste Zangers. In een bericht op Instagram schrijft de zanger "ongelofelijk dankbaar" te zijn voor de ervaring.

"Onvergetelijke liedjes, bijzondere mensen en momenten die ik nooit meer ga vergeten", aldus de 32-jarige Berendse. Hij schrijft dat hij iedere week zijn "ziel en zaligheid" heeft gelegd in de nummers die hij ten gehore heeft gebracht. Ook bedankt hij de kijkers voor de reacties die hij de afgelopen weken heeft ontvangen. De laatste aflevering van het seizoen was zaterdagavond te zien op NPO 1.

Naast Berendse deden ook Jeangu Macrooy, Zoë Livay, Clouseau, Fay Claassen, Desray en Bizzey mee aan het negentiende seizoen van het programma. In Beste Zangers geven deelnemende artiesten een eigen draai aan elkaars nummers.