Vrienden loodsen Keetels door 'emotionele' marathon Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Mikky Keetels beleefde een emotionele marathon van Amsterdam. Dat zei de 27-jarige stewardess uit Schijndel, die als eerste Nederlandse vrouw finishte in een persoonlijk record van 2.30.36.

"Het was spanning, omdat ik zo lang heb toegeleefd naar deze marathon, maar ook dankbaarheid. Het was heel gaaf om samen te lopen met drie mannen, die ook vrienden zijn. We waren net een crew", zei Keetels na afloop. Die drie vrienden waren haar hazen (gangmakers), die haar bijstonden tot in het Olympisch Stadion.

Keetels liep in Amsterdam al haar vijfde marathon van dit jaar, maar daar had haar lijf geen last van, vertelde ze. "Door de kou en de wind was het wel wat lastiger en het is jammer dat ik niet onder de 2.30 heb gelopen, maar blijdschap overheerst. Want ik ben diep gegaan en kon toch mijn tempo vasthouden. Dat geeft vertrouwen. Er is voor mij nog veel te winnen op de marathon. Amsterdam voelde ook als een thuiswedstrijd. Echt, ik werd gedragen door de aanmoedigingen van het publiek."