Yvon Jaspers heeft sinds enkele weken problemen met haar gehoor en evenwicht. De presentatrice wacht op een operatie en is daardoor "voorlopig uitgeschakeld", laat ze weten op Instagram.

Om die reden kan ze dinsdag niet aanschuiven in het programma Eva om te vertellen over haar nieuwe documentaire De boer, de broer, de zus en de ziekte. "Wat was ik er graag zelf bij geweest", schrijft Jaspers. "Maar ik heb sinds een paar weken een heel vervelende issue met mijn gehoor en mijn evenwicht. Wacht op een operatie dus helaas voorlopig uitgeschakeld. Heel shit", aldus de presentatrice.

In het tweeluik onderzoekt Jaspers een mogelijke relatie tussen pesticiden en de ziekte van Parkinson. De jongere broer van Jaspers kreeg in 2024 op 40-jarige leeftijd zelf die diagnose. Voor de documentaire spreekt Jaspers onder anderen met artsen, onderzoekers, boeren en haar eigen familie.