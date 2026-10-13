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Koen Pieter van Dijk en Jaimie Vaes in Boxing Stars

13 okt , 19:23Entertainment
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Koen Pieter van Dijk, Jaimie Vaes, Vincent Visser en Edino van Dorsten doen mee aan het nieuwe seizoen van Boxing Stars. Dat heeft Videoland dinsdag bekendgemaakt. Ook Carlos Platier Luna, Eliyha Altena, Jasha Rudge, Gaby Blaaser en Beate van der Weide stappen in de ring.
Eerder werd al bekend dat Donny Roelvink, Sylvia Geersen en Nesim el Ahmadi meedoen. Daarmee zijn alle twaalf deelnemers aan het boksevenement bekend. De kandidaten zijn verdeeld over drie gewichtsklassen: zwaargewicht en middengewicht bij de mannen en lichtgewicht bij de vrouwen.
Boxing Stars keert na acht jaar terug met drie live-uitzendingen, waarin de bekende Nederlanders het tegen elkaar opnemen. Monica Geuze en Valerio Zeno presenteren het programma, dat op 31 oktober begint.
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