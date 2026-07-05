Yvon Jaspers heeft geschokt gereageerd op het overlijden van Boer zoekt Vrouw-deelnemer John Nouwen. De presentatrice deelde zondag op Instagram een eerbetoon aan de 38-jarige pluimveehouder uit Limburg.

Nouwen kwam volgens Limburgse media om het leven bij een verkeersongeval in Heibloem. Hij deed in 2025 mee aan Boer zoekt Vrouw en was daarnaast raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal.

"Lieve John, het is niet te bevatten dat je er niet meer bent", schrijft Jaspers. "Je laat een ongelooflijke leegte achter. Bij je dochters, je familie, je vrienden, je buurtgenoten en ook bij ons. Ons team en onze Boer zoekt Vrouw-familie. We zijn er kapot van en kunnen het niet geloven."

Volgens Jaspers had zij zondagmiddag nog contact met Nouwen. "Vanmiddag appten we nog. Je stuurde een foto van de aanbouw van je nieuwe stal. Enthousiast als altijd. Wij beantwoordden je met hartjes. Ik hoop dat je ze gezien hebt."