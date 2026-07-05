KRO-NCRV is diep geraakt door het overlijden van Boer zoekt Vrouw-deelnemer John Nouwen. De omroep laat zondagavond in een reactie aan het ANP weten "met grote verslagenheid" kennis te hebben genomen van zijn overlijden.

"Het nieuws van zijn overlijden raakt ons allemaal diep. We verliezen met John een bijzonder mens die door vele kijkers en ons als makers in het hart is gesloten", schrijft de omroep. "Onze gedachten zijn bij zijn lieve familie, vrienden en iedereen die hem liefhad."

Volgens KRO-NCRV heeft presentatrice Yvon Jaspers inmiddels contact gezocht met oud-deelnemers van Boer zoekt Vrouw "om dit verlies met elkaar te delen en elkaar te steunen bij dit verdrietige nieuws". "Binnen de Boer zoekt Vrouw-familie is met ongeloof en verdriet gereageerd op het nieuws."

Jaspers laat via de omroep weten: "We zijn er kapot van en hebben er geen woorden voor. Laten we elkaar goed vasthouden."

De omroep zegt uit respect voor de privacy van de familie van Nouwen geen verdere uitspraken te doen.