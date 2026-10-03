Zach Bryan heeft vrijdagavond tijdens een concert in de Amerikaanse staat Massachusetts opgetreden in een shirt met de tekst "Free Palestine". De 30-jarige countryzanger droeg het shirt tijdens zijn optreden in het Gillette Stadium, melden onder meer Rolling Stone en Billboard.

De kledingkeuze valt op vanwege de recente ophef rond Macklemore en hetzelfde stadion. Robert Kraft, eigenaar van het Gillette Stadium en van americanfootballteam New England Patriots, verzette zich vorige maand tegen een optreden van de rapper in zijn stadion. Macklemore sprak zich tijdens de Amerikaanse tournee van Ed Sheeran meermaals uit voor de Palestijnen. Uiteindelijk werd hij als voorprogramma van de resterende Amerikaanse concerten geschrapt.

Bryan heeft voor zover bekend niet toegelicht waarom hij voor het shirt koos. Hij geeft zaterdagavond opnieuw een concert in het Gillette Stadium.