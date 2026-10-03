De president van Italië is vrijdagavond op het prinselijke paleis van Monaco ontvangen voor een staatsdiner. "Mijnheer de president, ik wil u zeggen dat het me een genoegen en een eer is om vanavond een man te ontvangen die ik bijzonder waardeer", sprak prins Albert volgens het Monegaskische hof.

"Een bewonderenswaardig staatshoofd en de vertegenwoordiger van een bevriend land. Lang leve de vriendschap tussen Monaco en Italië", vervolgde hij richting de president Sergio Mattarella. Het diner vond plaats in de troonzaal onder het dak met 220 vierkante meter aan gerestaureerde renaissancefresco's.

Mattarella wordt tijdens het staatsbezoek vergezeld door zijn dochter Laura. Tijdens het diner zaten prins Albert en zijn vrouw prinses Charlène samen met de president en zijn dochter aan het hoofd van de tafel.

Eerder op de avond bezocht het viertal de Opéra de Monte-Carlo, waar ze een voorstelling bijwoonden.