Zach Bryan heeft zonder alcohol liefde voor muziek herontdekt

Zach Bryan heeft sinds hij nuchter is het plezier in muziek maken herontdekt. Dat vertelt de Amerikaanse countryzanger in een video op zijn YouTube-kanaal. Vorig jaar maakte hij bekend te zijn gestopt met het drinken van alcohol.

De 30-jarige Bryan zegt dankzij zijn nuchterheid ook zijn liefde voor het schrijven van liedjes te hebben teruggevonden. "Ik geniet weer van het schrijven. Dat gevoel heb ik niet meer gehad sinds mijn 17e. Ik voel me weer een kind. Ik word wakker en heb zin om eropuit te gaan. Ik wil in de vijver springen. Ik wil met de hond spelen. Ik wil alles doen."

De countryzanger vertelt dat hij zich niet bewust was van zijn alcoholprobleem en pas tijdens een motorreis met vrienden realiseerde hoeveel hij dronk. Na de reis vroeg hij zich af of de reis überhaupt de moeite waard was. "Stoppen met drinken is echt geweldig geweest", besluit de zanger.

Bryan is onder meer bekend van nummers als Something in the Orange en I Remember Everything. Eerder dit jaar trad hij met zijn With Heaven on Tour op in het Philips Stadion in Eindhoven.