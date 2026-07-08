Zaïre Krieger schrijft Regenbooggedicht 2026

Spokenwordartiest Zaïre Krieger schrijft dit jaar het Regenbooggedicht. Dat heeft boekenkoepel CPNB woensdag bekendgemaakt. Het is de vijfde keer dat de boekensector een gedicht lanceert dat speciaal vanwege de Pride is geschreven.

Krieger draagt haar Regenbooggedicht woensdagavond voor het eerst voor bij de opening van de expositie 'Queer Amsterdam, de roze stad' in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de WorldPride 2026 officieel geopend, die dit jaar plaatsvindt in de Nederlandse hoofdstad. De artieste draagt het gedicht ook donderdag voor in het programma De Rode Draad op NPO Radio 1.

CPNB verspreidt het gedicht de komende dagen veelvuldig via sociale media. Daarnaast staat Krieger ook in het Pride-nummer van de Winq, het grootste queer magazine van Nederland.

Krieger (1995) is afgestudeerd in internationaal en Europees recht. Ze is spokenwordartiest en schreef als journalist voor onder andere OneWorld, Dipsaus en de VARAgids. Haar poëzie is te horen geweest in het Van Gogh Museum, TEDxAmsterdamWomen, tijdens Het Amsterdam Diner en in Carré bij Keti Koti in Concert. Ook vertaalde ze het werk van Amanda Gorman naar het Nederlands.