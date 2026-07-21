Zanger D4vd toont geen emotie bij tonen resten vermoord meisje

David Anthony Burke, bekend onder de artiestennaam D4vd, toonde dinsdag in de rechtbank geen emotie toen foto's van de stoffelijke resten van Celeste Rivas Hernandez werden getoond. De zanger wordt ervan verdacht de destijds 14-jarige Celeste te hebben vermoord om zijn seksueel misbruik van het meisje te verbergen. De zwaar ontbonden resten van het meisje werden in september 2025 aangetroffen in de kofferbak van zijn Tesla.

De foto's werden volgens Amerikaanse media tijdens de eerste dag van de zitting in Los Angeles op een groot scherm vertoond. De komende drie tot vijf dagen proberen de aanklagers aan te tonen dat er voldoende bewijs is om hem te vervolgen voor de moord op en het seksueel misbruik van het slachtoffer. De zanger is onder meer bekend van de hits Here With Me en Romantic Homicide.

Onder meer Rivas' onthoofde romp en haar verminkte armen en benen waren op de beelden te zien. Volgens een agent waren de stoffelijke resten door ontbinding onherkenbaar. Burke zou een kettingzaag hebben gebruikt om het lichaam te verminken. De moeder van het slachtoffer, die op de eerste rij zat, wendde ondertussen haar blik af. De vader keek met een bedroefde uitdrukking naar het scherm. De ouders van Hernandez zullen naar verwachting niet getuigen, zei de officier van justitie in de rechtbank.

De rechter zal uiteindelijk beslissen of er voldoende bewijs is om tot een rechtszaak over te gaan. De advocaten van Burke krijgen ook de kans om hun cliënt te verdedigen.