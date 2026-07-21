Jouman Fattal in verwachting van een dochter

Jouman Fattal is in verwachting van een dochtertje. De 34-jarige actrice deelt op Instagram een foto van haar babybuik. "Al 21 weken met ons kleine meisje op weg", schrijft ze.

"Jeetje wat gaat de tijd snel", vervolgt Fattal, die bekend is van series als ANNE+, Zina, Zuidas en Dertigers. "Timen en ik hebben al een hoop toffe co-producties gehad, maar ik denk dat dit toch de leukste wordt…", staat er, vermoedelijk verwijzend naar haar partner. Het is het eerste kind van de actrice.

Fattal ontvangt op sociale media vele felicitaties van collega's. Zo reageren Melody Klaver, Thorn de Vries, Maryam Hassouni en Soundos El Ahmadi verheugd op het nieuws.