Ian Gillan, de 81-jarige zanger van Deep Purple, heeft een medische ingreep ondergaan die volgens hem goed is verlopen. De Britse rockzanger laat zaterdag op Facebook weten dat hij voorlopig rust moet houden om volledig te herstellen.

"Ik heb gisteren een ingreep ondergaan die succesvol is verlopen", schrijft Gillan. "Nu moet ik rusten om volledig te herstellen en ervoor te zorgen dat ik zo fit mogelijk ben voordat ik weer aan het werk ga." De zanger bedankt zijn fans voor hun geduld en begrip en biedt zijn excuses aan voor het ongemak.

Gillan werd vorige week met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Leipzig vanwege een niet nader bekendgemaakt medisch probleem. Deep Purple stelde daarop eerst twee concerten in Duitsland uit en later de rest van de Europese en Britse tournee. Wanneer de band weer gaat optreden, is nog niet duidelijk.