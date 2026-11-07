CAÏRO (ANP) - De Egyptische voetbalbond (EFA) heeft bondscoach Hossam Hassan (60) ontslagen. Dat heeft de EFA zaterdag bekendgemaakt in een verklaring op de eigen site. Hassan leidde het Egyptische nationale voetbalelftal afgelopen zomer op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico naar een plek bij de laatste zestien. Daar verloor het land na een tumultueuze slotfase van de latere verliezend finalist Argentinië.

Volgens de Egyptische bond hebben recente gebeurtenissen bijgedragen aan een negatieve impact op "het imago en de stabiliteit" van het nationale elftal. Hassan kwam de afgelopen dagen in Egypte in het nieuws vanwege een conflict met zijn ex-vrouw.

Ali Maher (52) is aangewezen als de opvolger van Hassan. Maher komt over van de Egyptische club Ceramica Cleopatra FC uit Gizeh.