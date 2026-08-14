Frankie Valli gaat toch nog niet met pensioen. De 92-jarige zanger plaatste vrijdag op Instagram een kort bericht waarin hij reageerde op een eerdere mededeling van zijn broer Bobby, die stelde dat Frankie na zestig jaar stopt met optreden.

"In tegenstelling tot wat je gehoord kan hebben, ga ik niet met pensioen", schrijft Frankie op zijn Instagramaccount. Zijn woordvoerder bevestigt aan Variety dat dit nieuws correct is.

Frankie, de leadzanger van de band Four Seasons, maakte in mei bekend dat hij zijn agenda het hele jaar leegmaakte om zich op zijn gezondheid te focussen. Hij zei toen nog een terugkeer op het podium te verwachten in 2027. Zijn broer Bobby schreef op Facebook deze week dat Frankie met pensioen zou gaan.

Het is niet bekend wat voor gezondheidsproblemen Frankie heeft en wanneer hij weer zou gaan optreden. Zijn laatste concert was op 22 februari.