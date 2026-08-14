BIRMINGHAM (ANP) - Femke Broeders-Bol heeft haar overstap naar de 800 meter een ongedachte bekroning gegeven met de bronzen medaille bij haar EK-debuut. De 26-jarige Nederlandse topatlete eindigde in de finale in het uitverkochte Alexander Stadium van Birmingham als derde in 1.55,54. Daarmee evenaarde ze de Nederlandse recordtijd waarmee Ellen van Langen op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 historisch goud won.

Broeders-Bol kon nog niet op tegen de Zwitserse Audrey Werro, die het goud won in 1.54,81. Olympisch kampioene Keely Hodgkinson was ook sneller; zij pakte het zilver in 1.55,01.