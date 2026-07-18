Zanger Jelly Roll rondt scheiding af

De scheiding tussen Jelly Roll en zijn ex Bunnie Xo is afgerond. Dat meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten. Daaruit blijkt volgens de entertainmentsite dat de countryzanger en de podcastmaakster hun bezittingen verdelen.

Het gaat om huizen, auto's en andere eigendommen. Ook zou Roll zijn ex eenmalig een bedrag hebben betaald, waardoor ze geen aanspraak meer kan maken op alimentatie.

De 41-jarige Roll en 46-jarige Xo waren ruim tien jaar getrouwd. Tijdens een concert vorige maand zei de zanger dat hij en Xo nog steeds goede vrienden zijn en dat ook blijven. "Ze zal waarschijnlijk de enige vrouw zijn van wie ik ooit zo zal houden als ik van haar hield." Ook zei Roll dat er "niemand is vreemdgegaan".