FIFA ziet op WK flinke toename in schadelijke onlineberichten

NEW YORK (ANP) - De FIFA heeft sinds de start van het wereldkampioenschap voetbal op 11 juni meer dan 7 miljoen potentieel schadelijke onlineberichten en reacties verwijderd. Dat is een ruime veertienvoudiging vergeleken met het vorige WK in 2022 in Qatar, toen 470.000 van dergelijke berichten en reacties werden weggehaald. Het WK duurde toen een kleine maand en nu vijf weken.

De wereldvoetbalbond meldt zaterdag ook een toename in het aantal beledigende en bedreigende reacties. Dat waren er nu meer dan 200.000 en vier jaar eerder 19.600.

De FIFA zet sinds het WK van 2022 de zogenoemde Social Media Protection Service (SMPS) in om voetballers, coaches, teams en wedstrijdofficials te beschermen tegen beledigende onlineberichten. Alle deelnemers aan het WK voetbal hebben de mogelijkheid hun sociale media te zuiveren van discriminerende of beledigende reacties.