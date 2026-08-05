Jelly Roll stopt voor "een jaar of twee" met optreden, schrijven Amerikaanse media. De zanger, die recent scheidde van Bunnie XO, maakte zijn pauze bekend tijdens een van de laatste optredens van zijn tournee door de Verenigde Staten.

"Dit is echt een onvergetelijke ervaring voor me geweest", vertelde hij aan het publiek in Salt Lake City. "En over een paar avonden ga ik naar Colorado Springs voor mijn laatste show voor een jaar of twee. Ik ga even rust nemen om te herstellen." De countryster, die eigenlijk Jason DeFord heet, rondde in juli zijn scheiding af na ruim tien jaar huwelijk.

De Little Ass Shed Tour van DeFord bestond uit twee maanden vol optredens en shows als co-headliner van verschillende stadionconcerten met Post Malone. De zanger won vorig jaar een Grammy voor het beste hedendaagse countryalbum. Tijdens een concert vorige maand zei de zanger dat hij en XO nog steeds goede vrienden zijn en dat ook blijven.